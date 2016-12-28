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15:53 (мск), источник: Интерфакс

Евро упал до 63 рублей впервые с 23 июля 2015 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Курс евро в ходе торгов на «Московской бирже» в среду днем упал до отметки 63 руб., впервые с 23 июля 2015 года, то есть до минимума почти за полтора года, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

Источник: Reuters
Потери евровалюты по отношению к закрытию предыдущего дня составили 43,5 копейки.

При этом курс доллара США к 15:20 по московскому времени составил 60,58 руб., что всего на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», снижение курса евро на «Московской бирже» связано как с продолжающимся ростом мировых цен на нефть (Brent торгуется в среду днем вблизи уровня $56,3 за баррель), что в целом позитивно для рубля, так и с новой волной снижения евровалюты против доллара на мировом рынке Forex, где евро опустился ниже отметки $1,04.

Нефтяные цены могут вырасти в начале 2017 года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, считают аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос. 13 января мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу. Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января.

Комментарии
10
Силина Пестова
⇖ Одинокие женщины вашего города в поиске развлечений!
На аватаре - Адрес сайта :)
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Sergey
Да ты просто гений! ))) Каждому своё. Мне брызгать, тебе вонять. Вонючка. )))
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Лото Русское
Это всё хохол?? Исписался? Только слюнями брызгаешь
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