Евро упал до 63 рублей впервые с 23 июля 2015 года

При этом курс доллара США к 15:20 по московскому времени составил 60,58 руб., что всего на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», снижение курса евро на «Московской бирже» связано как с продолжающимся ростом мировых цен на нефть (Brent торгуется в среду днем вблизи уровня $56,3 за баррель), что в целом позитивно для рубля, так и с новой волной снижения евровалюты против доллара на мировом рынке Forex, где евро опустился ниже отметки $1,04.