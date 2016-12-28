17 тонн филе судака не пропустили в Сербию через Южный Урал

Партию филе судака весом около 17 тонн задержали на Южном Урале из-за отсутствия ветеринарных сертификатов, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.

Рыбу везли из Кыргызстана и собирались продать в Сербии, однако при досмотре челябинские контролёры выявили нарушения. По словам специалистов, попытки незаконного ввоза подкарантинной продукции на этом направлении — не редкость. Всю партию отправили обратно.

Напомним, в ноябре сотрудники южноуральской таможни обнаружили преступную группу, которая незаконно перегоняла в Россию грузовики из Европы, причинив государственному бюджету ущерб в 6,8 миллионов рублей.