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16:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

17 тонн филе судака не пропустили в Сербию через Южный Урал

У перевозчика не оказалось нужных документов.

Партию филе судака весом около 17 тонн задержали на Южном Урале из-за отсутствия ветеринарных сертификатов, сообщают в региональном управлении Россельхознадзора.

Рыбу везли из Кыргызстана и собирались продать в Сербии, однако при досмотре челябинские контролёры выявили нарушения. По словам специалистов, попытки незаконного ввоза подкарантинной продукции на этом направлении — не редкость. Всю партию отправили обратно.

Напомним, в ноябре сотрудники южноуральской таможни обнаружили преступную группу, которая незаконно перегоняла в Россию грузовики из Европы, причинив государственному бюджету ущерб в 6,8 миллионов рублей.

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