Спасая гривню: Нацбанк сегодня продал на аукционе почти $100 миллионов
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 28 декабря, продал банкам 96,8 миллиона долларов.
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 28 декабря, продал банкам 96,8 миллиона долларов.
Как сообщается на сайте НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 120 миллионов долларов, а средневзвешенный курс аукциона — 26,8892 гривни/доллар.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,88 гривни/доллар, участники рынка заключили 262 сделки на сумму 127,34 миллиона долларов.
Как сообщал УНИАН, 28 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,87/26,97 гривни/доллар.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0388/28,1404 гривни/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4371/0,4394 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,8467 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 56 сделок на сумму 34,32 миллиона долларов.