Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Песков ответил на призыв наказать журналистку за слова о Ту-154
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
20Россия готовится к Новому году
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
17:45 (мск), источник: Новая Кубань

Строительство нового терминала анапского аэропорта подошло к концу

Краснодар. 28 дек. — Новая Кубань. Новый терминал площадью 11 800 кв. м. и пропускной способностью 600 пассажиров в час вскоре будет введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

В настоящий момент выполняются работы по благоустройству территории, снимается ограждение строительной площадки. Обустраивается новая привокзальная площадь на 150 машиномест, что поможет устранить транспортные нагрузки для пассажиров в летний период.

Сумма инвестиций компании «Базэл Аэро» в проект составляет более 1,4 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФК «Краснодар» прощается с Артуром Енджейчиком и возвращает из аренды Николая Комличенко
Путин счел 2016 год сложнее 2015-го
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
Курс евро упал до 63 рублей
Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
Из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС Toyota свернула выпуск рамного внедорожника В Казахстане прекращена сборка внедорожников Toyota Fortuner, которые методом полного цикла собирал костанайский завод «СарыаркаАвтоПром»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь