Строительство нового терминала анапского аэропорта подошло к концу
Краснодар. 28 дек. — Новая Кубань. Новый терминал площадью 11 800 кв. м. и пропускной способностью 600 пассажиров в час вскоре будет введен в эксплуатацию, сообщает
Краснодар. 28 дек. — Новая Кубань. Новый терминал площадью 11 800 кв. м. и пропускной способностью 600 пассажиров в час вскоре будет введен в эксплуатацию, сообщает
В настоящий момент выполняются работы по благоустройству территории, снимается ограждение строительной площадки. Обустраивается новая привокзальная площадь на 150 машиномест, что поможет устранить транспортные нагрузки для пассажиров в летний период.
Сумма инвестиций компании «Базэл Аэро» в проект составляет более 1,4 млрд рублей.