В Нижнем Новгороде завершилось строительство еще одного долгостроя СУ-155

«Завершены строительно-монтажные работы, ждем получения заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», — отметили в банке.

Ввод этого дома в эксплуатацию планируется до конца 2016 года.

На сайте министерства строительства Нижегородской области также говорится о завершении строительно-монтажных работ по этому дому. «Инспекцией государственно-строительного надзора Нижегородской области проведена итоговая проверка, по итогам которой в настоящее время застройщиком ведется работа по снятию выявленных замечаний», — сообщает минстрой.

Первый нижегородский долгострой СУ-155 был введен в июне этого года. Это дом № 4А по улице Генерала Штеменко в Нижнем Новгороде, напомнили в банке.

Сейчас, согласно данным минстроя, в регионе достраивается еще пять домов СУ-155. В Нижнем Новгороде ведется стройка дома № 5 по улице Украинская и трех домов (№ 10, 11, 14) по улице Штеменко. В Кстово достраивается один дом в переулке Щитковый. На достройку всех домов перечислены более 500 млн рублей.

Напомним, банк «Российский капитал» был определен основным участником оздоровления ГК СУ-155, которая находится в процедуре банкротства. 9 декабря 2015 года правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции одобрила предложенную минстроем РФ концепцию завершения строительства объектов ГК СУ-155 и участие банка «Российский капитал» в этом проекте. В рамках утвержденной концепции банк организует работу по урегулированию обязательств перед дольщиками СУ-155.

Нижегородские дольщики недостроенных объектов СУ-155 митинговали в сентябре прошлого года.

Екатерина Чичурина.