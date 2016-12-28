В Нижнем Новгороде завершилось строительство еще одного долгостроя СУ-155
В Нижнем Новгороде завершилось строительство многоквартирного дома № 1 по улице Украинская (ЖК «Первомайский»). Об этом NewsNN сообщили в
В Нижнем Новгороде завершилось строительство многоквартирного дома № 1 по улице Украинская (ЖК «Первомайский»). Об этом NewsNN сообщили в
«Завершены
Ввод этого дома в эксплуатацию планируется до конца 2016 года.
На сайте министерства строительства Нижегородской области также говорится о завершении
Первый нижегородский долгострой СУ-155 был введен в июне этого года. Это дом № 4А по улице Генерала Штеменко в Нижнем Новгороде, напомнили в банке.
Сейчас, согласно данным минстроя, в регионе достраивается еще пять домов СУ-155. В Нижнем Новгороде ведется стройка дома № 5 по улице Украинская и трех домов (№ 10, 11, 14) по улице Штеменко. В Кстово достраивается один дом в переулке Щитковый. На достройку всех домов перечислены более 500 млн рублей.
Напомним, банк «Российский капитал» был определен основным участником оздоровления ГК СУ-155, которая находится в процедуре банкротства. 9 декабря 2015 года правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции одобрила предложенную минстроем РФ концепцию завершения строительства объектов ГК СУ-155 и участие банка «Российский капитал» в этом проекте. В рамках утвержденной концепции банк организует работу по урегулированию обязательств перед дольщиками СУ-155.
Нижегородские дольщики недостроенных объектов СУ-155 митинговали в сентябре прошлого года.
Екатерина Чичурина.