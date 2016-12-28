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17:46 (мск), источник: РИА Новости

Порт Севастополя поможет доставлять стройматериалы для трассы «Таврида»

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Государственный порт Севастополя планируется сделать прибыльным, задействовав его для перевалки стройматериалов для трассы «Таврида», заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Источник: РИА Новости

«Существенное развитие порта мы видим в связи с его использованием для перевалки грузов для строительства трассы «Таврида», — сказал Овсянников.

Предварительная договоренность об этом уже есть с подрядчиком строительства — компанией ЗАО «ВАД», сказал Овсянников. Речь пойдет о доставке грузов для участка трассы от Севастополя до Симферополя, сказал он.

Объемы перевалки грузов за первые годы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией резко упали, признал врио губернатора, и это связано с санкционным режимом.

«Примерно в сто раз. Однако в 2016 году объемы выросли до 500 тысяч тонн», — сказал Овсянников.

Врио губернатора выразил надежду на рост прибыли государственного унитарного предприятия «Морской порт Севастополя» в 2017 году. По его данным, в 2015 году убытки Севморпорта составили 150 миллионов рублей, в 2016 году предприятие получило небольшую прибыль.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года.

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