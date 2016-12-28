Порт Севастополя поможет доставлять стройматериалы для трассы «Таврида»

«Существенное развитие порта мы видим в связи с его использованием для перевалки грузов для строительства трассы «Таврида», — сказал Овсянников.

Предварительная договоренность об этом уже есть с подрядчиком строительства — компанией ЗАО «ВАД», сказал Овсянников. Речь пойдет о доставке грузов для участка трассы от Севастополя до Симферополя, сказал он.

Объемы перевалки грузов за первые годы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией резко упали, признал врио губернатора, и это связано с санкционным режимом.

«Примерно в сто раз. Однако в 2016 году объемы выросли до 500 тысяч тонн», — сказал Овсянников.

Врио губернатора выразил надежду на рост прибыли государственного унитарного предприятия «Морской порт Севастополя» в 2017 году. По его данным, в 2015 году убытки Севморпорта составили 150 миллионов рублей, в 2016 году предприятие получило небольшую прибыль.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года.