Эльвира Набиуллина назвала устойчивой ситуацию в банковском секторе РТ

Кроме того, она заявила, что проблемы Татфондбанка не оказывают системного эффекта на банковский сектор.

«Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», — сказала она.