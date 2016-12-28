Эльвира Набиуллина назвала устойчивой ситуацию в банковском секторе РТ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила, что ситуация в банковском секторе Татарстана устойчивая.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила, что ситуация в банковском секторе Татарстана устойчивая.
Кроме того, она заявила, что проблемы Татфондбанка не оказывают системного эффекта на банковский сектор.
«Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», — сказала она.
Напомним, проблемы в Татфондбанке начались 7 декабря. Сначала банк ограничил выдачу наличных, затем полностью прекратил. Сейчас вкладчики получают деньги через