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17:37 (мск), источник: АиФ Казань

Эльвира Набиуллина назвала устойчивой ситуацию в банковском секторе РТ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила, что ситуация в банковском секторе Татарстана устойчивая.

Источник: Аргументы и факты

Кроме того, она заявила, что проблемы Татфондбанка не оказывают системного эффекта на банковский сектор.

«Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», — сказала она.

Напомним, проблемы в Татфондбанке начались 7 декабря. Сначала банк ограничил выдачу наличных, затем полностью прекратил. Сейчас вкладчики получают деньги через банки-агенты. Кроме того, сегодня сообщили о том, что счета предпринимателей разморозили. Теперь бизнесмены могут выдать зарплату работникам, рассчитаться с контрагентами и осуществить другие срочные расходы. Для проведения платежа достаточно предъявить платежку в банк.

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