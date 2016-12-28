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17:51 (мск), источник: Новая Кубань

Прокуратура занялась краснодарским долгостроем «Рич Хаус»

Краснодар. 28 дек. — Новая Кубань. На завершение работ по возведению трех литеров по ул. Ярославского требуется 50 млн рублей.

Краевой департамент по надзору в сфере строительства продолжает искать инвестора.

Около трех тысяч краснодарцев стали жертвами деятельности строительной компании ООО «Линдт». Дольщики обошли все кубанские инстанции и написали коллективное обращение за помощью главе региона Вениамину Кондратьеву.

Законодательное собрание Краснодарского края обратилось в прокуратуру, отметив явные нарушения законодательства при строительстве жилого комплекса «Рич Хаус». По запросу должны провести соответствующую проверку.

Собственники квартир в недостроенном «Богатом доме» не могут смириться с тем, что обеднев от покупки, ещё и остались бездомными:

 — Активы по дому все распроданы, остался цоколь, который не имеет никакой привлекательности и соответственно не продается.

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