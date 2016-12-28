В Казахстане обнаружили подделку белорусского масла
Поддельное масло упаковывали в обертку с товарными знаками Лепельского и Слуцкого комбинатов.
Поддельное масло упаковывали в обертку с товарными знаками Лепельского и Слуцкого комбинатов.
В Казахстане Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики обнаружил подделку масла в упаковках известных белорусских предприятий. Производителем фальсификата называют ООО «VKV Company» из Алматы, пишет interfax.by.
Казахские эксперты сообщают, что местная компания скупала на оптовых рынках масло разных производителей. Потом в него добавлялись спреды и другие продукты, после чего масло фасовали в упаковки белорусских производителей. В частности, подделки пользовались упаковками ОАО «Лепельский
В настоящее время в Казахстане идет внеплановая проверка компании.