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17:47 (мск), источник: Ежедневник.by

В Казахстане обнаружили подделку белорусского масла

Поддельное масло упаковывали в обертку с товарными знаками Лепельского и Слуцкого комбинатов.

Источник: Ежедневник.by

В Казахстане Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики обнаружил подделку масла в упаковках известных белорусских предприятий. Производителем фальсификата называют ООО «VKV Company» из Алматы, пишет interfax.by.

Казахские эксперты сообщают, что местная компания скупала на оптовых рынках масло разных производителей. Потом в него добавлялись спреды и другие продукты, после чего масло фасовали в упаковки белорусских производителей. В частности, подделки пользовались упаковками ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

В настоящее время в Казахстане идет внеплановая проверка компании.

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