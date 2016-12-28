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18:29 (мск), источник: РИА Новости

Глава Севастополя назвал приоритетные проекты развития города

. Три ключевых проекта — развитие Балакалавской бухты как туристического и яхтенного кластера, развитие виноделия и модернизация энергосетей Севастополя — будут реализовываться в городе-герое в ближайшие несколько лет, заявил журналистам врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Три ключевых проекта — развитие Балакалавской бухты как туристического и яхтенного кластера, развитие виноделия и модернизация энергосетей Севастополя — будут реализовываться в городе-герое в ближайшие несколько лет, заявил журналистам врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что основные проекты развития Севастополя разделяются на проекты федерального и регионального значения.

Как основные точки роста Овсянников выделил три проекта, которые прошли утверждение на совете по приоритетным проектам: «Это проект развития Балаклавской бухты. Это позволит сделать объект всероссийского и международного масштаба. Это ключевой проект… Второй проект — развитие виноделия. Мы по итогам 2016 года заняли 4-е место в РФ по сбору винограда, на 16% увеличив сбор… Третий проект — это EnergyNet (умная энергетика), это проект, который пришел в Севастополь благодаря (экс-спикеру ЗС города — ред.) Алексею Михайловичу Чалому».

На развитие туристического кластера Балаклавы в ФЦП развития Севастополя уже зарезервировано 4 миллиарда рублей. По мнению Овсянникова, для полноценного развития кластера необходимо увеличить эту сумму в пять раз — до 20 миллиардов рублей. Власти также намерены поддерживать развитие как авторского, так и массового виноделия в Севастополе. Проект Чалого в энергетике, по словам Овсянникова, предполагает модернизацию сетей города, в проект вовлечены компании «Россетей».

«Помимо них будет постоянно вестись работа по федеральным и отраслевым и проектам, таким как судоремонт, туризм, дорожное строительство», — добавил Овсянников.

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