Контрабандисты спрятали одежду и кожаные сумки под селедкой

Контрабандный груз был спрятан в фуре, которая пересекала границу Таможенного союза через пункт пропуск «Котловка». Водитель грузовика, принадлежащего российской транспортной компании предъявил документы, в которых значилось, что он перевозит сельдь из Калининграда в Киров.

В ходе досмотра таможенники обнаружили под упаковками сельди коробки с кожаными сумками и одеждой.

По предварительным подсчетам, сумма незаконно ввозимых товаров составила порядка 31 тысячи долларов. Всего сотрудники таможни изъяли около 1700 единиц товара. Ведется проверка.