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18:50 (мск), источник: Sputnik.by

Контрабандисты спрятали одежду и кожаные сумки под селедкой

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Незаконный ввоз крупной партии кожаных сумок и одежды пресекли сотрудники оперативной таможни, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ГТК.

Источник: Sputnik.by

Контрабандный груз был спрятан в фуре, которая пересекала границу Таможенного союза через пункт пропуск «Котловка». Водитель грузовика, принадлежащего российской транспортной компании предъявил документы, в которых значилось, что он перевозит сельдь из Калининграда в Киров.

В ходе досмотра таможенники обнаружили под упаковками сельди коробки с кожаными сумками и одеждой.

По предварительным подсчетам, сумма незаконно ввозимых товаров составила порядка 31 тысячи долларов. Всего сотрудники таможни изъяли около 1700 единиц товара. Ведется проверка.

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