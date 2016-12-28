Дамбу с дорогой на остров с коттеджами в Бердском заливе снесут

Искитимский районный суд удовлетворил иск о сносе самовольной дамбы к острову в акватории Бердского залива. Дамба соединяет с материком строящийся элитный коттеджный поселок «Остров».

Напомним, что заместитель генерального прокурора России направил в суд иск о сносе самовольного сооружения, возведенного дачным некоммерческим товариществом «ФМК», в декабре 2015 года.

В ходе проверки ведомством было установлено, что ДНТ «ФМК» в акватории Бердского залива Новосибирского водохранилища в районе села Морозово строит автомобильную дорогу, соединяющую правый берег залива с безымянным островом.

«Между тем возведение данного объекта произведено с грубыми нарушениями требований водного, градостроительного, земельного, экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об искусственных земельных участках, безопасности дорожного движения, других законов и нормативных правовых актов», — отмечалось в сообщении генпрокуратуры.

По закону, в течение 30 дней решение вступит в силу, если не будет обжаловано. В противном случае после апелляции в Новосибирском областном суде застройщик или судебные приставы будут обязаны снести дамбу.