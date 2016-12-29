Проезд в общественном транспорте Новосибирска подорожает с февраля

С февраля 2017 года в Новосибирске может произойти индексация тарифов на проезд в общественном транспорте.

Точную дату глава города Анатолий Локоть в ходе онлайн-конференции затруднился назвать.

Тарифы на проезд новосибирские власти намеревались поднять на один-два рубля еще с 1 декабря уходящего года. Об этом заявлял министр транспорта региона Сергей Титов.

Проезд в Новосибирском метрополитене может подорожать на три рубля. Это необходимо, по словам начальника подземки Андрея Ксензова, чтобы построить второй перегон между станциями «Золотая нива» и «Березовая роща» и сократить вдвое интервал движения поездов на «Золотой ниве». Также за счет повышения проезда в метро станцию «Золотая нива» планируют оборудовать лифтами и подъемниками для маломобильных пассажиров.

В последний раз удорожание проезда произошло в феврале 2015 года.