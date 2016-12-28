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19:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудника Росприроднадзора заподозрили в мошенничестве

Помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и его предполагаемый сообщник задержаны по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, передает телеканал «360».

«Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — сообщила она. Они пытались получить с пострадавшего 15 миллионов рублей, но были задержаны после получения одного из траншей.

По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудник Росприроднадзора и его знакомый вступили в сговор с целью хищения средств исполняющего обязанности руководителя Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу. На тот момент в отношении мужчины проводилась служебная проверка. Предполагаемые соучастники обещали за вознаграждение добиться положительного для чиновника заключения расследования, хотя в действительности такими полномочиями не обладали.

Ранее в декабре суд приговорил к 3,5 годам колонии строго режима бывшего замглавы администрации Феодосии Макара Макарова за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Макаров и его предполагаемый сообщник глава администрации Дмитрий Щепетков были задержаны в декабре 2015 года. По версии следствия, соучастники потребовал от предпринимателя взятку за решение вопроса о продлении договора аренды.

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