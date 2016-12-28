В каникулы из Екатеринбурга вылетят за границу более 1000 рейсов
По данным турагентств, никто из уральцев не отказался от запланированных путешествий в связи с последними трагическими событиями в Анкаре и Берлине.
По данным турагентств, никто из уральцев не отказался от запланированных путешествий в связи с последними трагическими событиями в Анкаре и Берлине.
Мало того, туристическая отрасль восстанавливается после критического падения спроса, с осени этого года отмечается увеличение продаж путевок: по сравнению с аналогичным периодом 2015-го — на 20 процентов.
В пиковый период — новогодние каникулы — запланировано свыше тысячи международных рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово (в прошлом году было 800), в том числе только 30 декабря — 140. Как отмечают эксперты отрасли, сейчас более благоприятный для россиян курс валют, поэтому средняя стоимость недельного тура с авиаперелетом на одного человека к концу года немного снизилась и сопоставима с прошлогодней: семидневный отдых за границей обойдется примерно в 39−41 тысячу рублей, в то время как в начале 2016 года его цена составляла 42−44 тысячи.
Несмотря на оживление осенью и в начале зимы, по итогам года туротрасль покажет отрицательную динамику выездного туризма. Так, в целом по УрФО спад составит 25−30 процентов, по Свердловской области — 15−20.
— В целом в 2016 году произошло заметное сокращение числа туристов, вылетающих за границу из регионов. Если в прошлом году из Кольцово отправлено международными рейсами примерно 600 тысяч человек, то по итогам этого будет около 325 тысяч пассажиров, — сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Но необходимо уточнить, что разницу между этими цифрами составляют не только те, кто вообще отказался от поездки за рубеж. Значительная часть туристов просто выбрала перелет с пересадкой — в первую очередь через московский авиаузел. Соответственно, они попали в статистику внутренних направлений, которая не очень значительно, но все же увеличилась.
Внутренний туризм стал популярнее на 18 процентов. В топе — путешествия в Москву и
Внутренний туризм стал популярнее на 18 процентов. Из уральских регионов наибольшим приростом туристов может похвастать Челябинская область.
— Еще одна тенденция последнего времени, вселяющая оптимизм, — развитие раннего бронирования, — рассказывает генеральный директор другой сети турагентств Александр Недополз. — Если в прошлом году немногие решались заранее планировать поездки за границу или по своей стране, то сегодня туристов, обращающихся к раннему бронированию, стало в
В связи со скачками валютного курса заметно снижается (на 75 процентов за последние два года) доля желающих приобрести туры в Северную и Западную Европу. Эксперты наблюдают падение интереса к Германии, Франции, Италии, Швеции, Голландии, Великобритании.
Куда же едут отдыхать свердловчане?
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Кстати.
С 1 января 2017 года вступают в силу изменения туристского законодательства, призванные очистить рынок от недобросовестных компаний и дать дополнительные гарантии отдыхающим. Уже сегодня, по данным Уральской ассоциации туризма, в реестр турпомощи внесено около 9000 участников рынка. Примерно 25 процентов из этого числа приходится на УрФО.