В каникулы из Екатеринбурга вылетят за границу более 1000 рейсов

Мало того, туристическая отрасль восстанавливается после критического падения спроса, с осени этого года отмечается увеличение продаж путевок: по сравнению с аналогичным периодом 2015-го — на 20 процентов.

В пиковый период — новогодние каникулы — запланировано свыше тысячи международных рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово (в прошлом году было 800), в том числе только 30 декабря — 140. Как отмечают эксперты отрасли, сейчас более благоприятный для россиян курс валют, поэтому средняя стоимость недельного тура с авиаперелетом на одного человека к концу года немного снизилась и сопоставима с прошлогодней: семидневный отдых за границей обойдется примерно в 39−41 тысячу рублей, в то время как в начале 2016 года его цена составляла 42−44 тысячи.

Несмотря на оживление осенью и в начале зимы, по итогам года туротрасль покажет отрицательную динамику выездного туризма. Так, в целом по УрФО спад составит 25−30 процентов, по Свердловской области — 15−20.

— В целом в 2016 году произошло заметное сокращение числа туристов, вылетающих за границу из регионов. Если в прошлом году из Кольцово отправлено международными рейсами примерно 600 тысяч человек, то по итогам этого будет около 325 тысяч пассажиров, — сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Но необходимо уточнить, что разницу между этими цифрами составляют не только те, кто вообще отказался от поездки за рубеж. Значительная часть туристов просто выбрала перелет с пересадкой — в первую очередь через московский авиаузел. Соответственно, они попали в статистику внутренних направлений, которая не очень значительно, но все же увеличилась.

Внутренний туризм стал популярнее на 18 процентов. В топе — путешествия в Москву и Санкт-Петербург, отдых в Крыму и Краснодарском крае, а также на Алтае. Из уральских регионов наибольшим приростом туристов может похвастать Челябинская область. Екатеринбург же в первую очередь привлекает гостей деловыми контактами: так, по словам директора сети туристических агентств Елены Шубиной, только в дни проведения международных выставок — ИННОПРОМ и Российско-Китайского ЭКСПО — город посетило более четырех тысяч китайских туристов.

Внутренний туризм стал популярнее на 18 процентов. Из уральских регионов наибольшим приростом туристов может похвастать Челябинская область.

— Еще одна тенденция последнего времени, вселяющая оптимизм, — развитие раннего бронирования, — рассказывает генеральный директор другой сети турагентств Александр Недополз. — Если в прошлом году немногие решались заранее планировать поездки за границу или по своей стране, то сегодня туристов, обращающихся к раннему бронированию, стало в три-четыре раза больше.

В связи со скачками валютного курса заметно снижается (на 75 процентов за последние два года) доля желающих приобрести туры в Северную и Западную Европу. Эксперты наблюдают падение интереса к Германии, Франции, Италии, Швеции, Голландии, Великобритании.

Куда же едут отдыхать свердловчане?

— Во-первых, уральцы активно путешествуют по России: прирост внутренних направлений на 175 процентов, — поясняет Елена Шубина. — Второе по популярности направление — безвизовый Тунис. Это было ожидаемо в связи с введением новых требований (снятие отпечатков пальцев) при получении шенгенской визы. Для жителей многих городов возникли дополнительные неудобства, допустим, тюменцам для этой процедуры пришлось ехать в Екатеринбург. Я была в шоке, когда посчитала, насколько чаще свердловчане стали покупать туры в Тунис — на 5190 процентов! Несмотря на относительную дороговизну путевок, на 20 процентов увеличилось количество желающих отдохнуть на Кипре — особую роль сыграло быстрое получение визы и высокое качество отелей. В плюсе оказалась и Греция. Кроме того, Турцию, как показала практика, нам нечем заменить.

Кстати.

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения туристского законодательства, призванные очистить рынок от недобросовестных компаний и дать дополнительные гарантии отдыхающим. Уже сегодня, по данным Уральской ассоциации туризма, в реестр турпомощи внесено около 9000 участников рынка. Примерно 25 процентов из этого числа приходится на УрФО.