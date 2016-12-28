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20:22 (мск), источник: РИА Новости

Минфин не исключает повышения цен на бензин в 2017 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ не исключает повышения цен на бензин в 2017 году, но связывает это с ожидаемым удорожанием нефти, а не с ростом акцизов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Источник: РИА Новости

«В этом году мы тоже повышали акцизы, это не привело ни к каким повышениям цен на моторное топливо. Но это происходило на фоне снижения цен на нефть. В следующем году мы на примерно такой же уровень повышаем акцизы, но видим, что сейчас идет тренд на повышение цен на нефть… Мы считаем, что возможно некоторое увеличение цен. Не думаю, что это будет существенное подорожание дизтоплива и бензина, но не исключаю, что, как и в этом году, так и в следующем некоторое удорожание произойдет», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что оптовые цены на бензин считаются исходя из мировой цены, с учетом издержек на доставку нефти и нефтепродуктов на внешние рынки и акцизной политики.

Министр пояснил, что средства, которые будут получены от повышения акцизов на дизтопливо и бензин в 2017 году, пойдут на балансировку бюджета.

Изначально акцизы на бензин и дизтопливо в 2017 году предполагалось снизить. Однако в результате был принят закон, согласно которому с 1 января ставки акцизов на бензин останутся на прежнем уровне — 13,1 тысячи рублей за тонну бензина четвертого класса и 10,13 тысячи рублей за тонну бензина пятого класса. Ставки акцизов на дизельное топливо вырастут до 6,8 тысячи рублей за тонну.

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