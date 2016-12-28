Минфин не исключает повышения цен на бензин в 2017 году

«В этом году мы тоже повышали акцизы, это не привело ни к каким повышениям цен на моторное топливо. Но это происходило на фоне снижения цен на нефть. В следующем году мы на примерно такой же уровень повышаем акцизы, но видим, что сейчас идет тренд на повышение цен на нефть… Мы считаем, что возможно некоторое увеличение цен. Не думаю, что это будет существенное подорожание дизтоплива и бензина, но не исключаю, что, как и в этом году, так и в следующем некоторое удорожание произойдет», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что оптовые цены на бензин считаются исходя из мировой цены, с учетом издержек на доставку нефти и нефтепродуктов на внешние рынки и акцизной политики.