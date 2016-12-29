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07:00 (мск), источник: СуперОмск

Дорожники показали подготовку дорог Омска к Новому году

В среду, 28 декабря, омские дорожники показали журналистам свой ежедневный труд по уборке городских магистралей от снега.

Стартовой площадкой для экскурсии стала улица Ватутина. Что бы не мешать потоку транспорта, к работе приступили в вечернее время.

Этот участок не единственный. За сутки на дороги Омска выходит до 150 единиц техники. Первыми на очереди стоят основные магистрали, а затем уже второстепенные дороги. Но из-за обилия осадков этой зимой дорожники едва успевают расчистить главные дорогие в промежутках между снегопадами.

«Работа идет ритмично. Простоя нет. Работаем с 8 часов вечера до 6 утра. В ночь выходит более 150 единиц техники, включая снегопогрузчики. Приоритет — основные маршруты движения общественного транспорта, а затем все остальные дороги. Но зима в этом году снежная. Были аномальные холода — в такую погоду мы не выпускали технику, так как велик риск поломок. Но уже сейчас выходим на второстепенные улицы», — констатировал начальник отдела контрольно-диспетчерской службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Анатолий Бакланов.

За сутки грузовики вывозит около 7 тысяч кубометров снега на специализированные полигоны. В городе их 6. На каждом работает учетчик, он считает машины.

За смену проходит около 26 единиц. В целом, при такой схеме удалось вывезти более 170 тыс кубометров снега. По обьему это 170 бассейнов.

Но дорожники и рады бы вывезти больше, но не могут этого сделать. Виной тому тому острый дефицит техники. По словам начальника отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Михаила Горчакова, на дорогах Омска сейчас мэрия располагает лишь пятьюдесятью процентами от необходимого числа техники. Но и в таких условия, как уточнил чиновник, дорожники сделают все, что бы подготовить основные магистрали и места гуляний к встрече Нового года.

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