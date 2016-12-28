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23:13 (мск), источник: Tengrinews

Взлет тенге в 2017 году: Эксперты не исключают и 280 тенге за доллар

Экономисты расходятся во мнениях, отвечая на вопрос, что будет с тенге в следующем году. Одни говорят о серьезных испытаниях, другие настроены оптимистично и предполагают, что нацвалюта укрепится вслед за экономикой, звучит даже цифра — 280 тенге за доллар, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

Как отмечается, национальная валюта 28 декабря продолжила дешеветь. С начала недели тенге потерял несколько позиций. Утром за доллар в обменных пунктах просили 333 тенге, а вечером уже 333,70. При этом дорожающая нефть, как сообщается, бьет четырехмесячные рекорды.

По данным телеканала, 2017 год для нефтяного рынка станет спокойнее уходящего и это значит, что спокойствие придет и на валютный рынок.

Напоминается, что страны ОПЕК договорились между собой, а крупнейшие экспортеры нефти условились о сокращении добычи с первого января следующего года. По прогнозам экспертов, цена за баррель не опустится ниже 45 долларов. Некоторые экономисты не ожидают серьезного укрепления тенге.

«Те уровни тенге, которые сегодня есть, по отношению к рублю, к юаню, к доллару, они вот как раз оставляют большой запас прочности, чтобы он сильно не падал и сильно не укреплялся», — прокомментировал телеканалу экономист Айдархан Кусаинов.

При этом телеканал отмечает, что есть и предпосылки и к серьезному укреплению тенге. Это запущенный, наконец, «Кашаган», рост на сырьевых рынках, восстановление экономик в странах-партнерах и снижение девальвационных ожиданий. По мнению некоторых аналитиков, все это ведет к тому, что в 2017 — во всяком случае, в первой его половине — национальную валюту ждет настоящий взлет. Речь идет о курсе в 280 тенге за доллар.

«Наша экономика и российская, они в силу определенных исторических обстоятельств, они довольно сильно связаны. И это говорит нам о том, что по рублю мы видим цель в районе 55. Есть все ожидания полагать, если нефть продолжит расти до уровня 62−65, то мы увидим по тенге уровень 280», — телеканал цитирует директора департамента аналитики АО «Фридом Финанс» Ерлана Абдикаримова.

Когда курс стабилизируется, аналитики советуют обратить внимание на тенге. Речь идет об открытии депозитов в нацвалюте и покупке акций казахстанских компаний. При этом подчеркивается, что учитывая то, что банковский сектор в 2017 может немало удивить — слияния финучреждений никто не исключает — ценные бумаги станут возможностью не только сохранить, но и преумножить.

«В тех условиях, когда на внешних рынках внешний фон остается благоприятным, у инвесторов нет особых причин избегать акций, активов, которые являются фундаментально недооцененными. Мы видим возможное восстановление в телекомах, а также сырьевой сектор останется фаворитом рынка», — добавил Абдикаримов.

Телеканал также напоминает, что ранее председатель Нацбанка Данияр Акишев заявлял о том, что худшее позади и таких финансовых потрясений как в этом году, в следующем, по не предвидится.

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