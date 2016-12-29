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00:43 (мск), источник: Ежедневник.by

Рынок жилой загородной недвижимости обвалился в 2016 году более чем на четверть

Согласно предварительным данным, рынок жилой загородной недвижимости Беларуси обвалился в 2016 году почти на 27% в сравнении с 2015 годом.

Источник: Ежедневник.by

Согласно данным Национального кадастрового агентства, падение рынка жилой загородной недвижимости зафиксировано в 2016 году по всем регионам Беларуси, в том числе в Минске (если относить сюда реализацию частных жилых домов внутри мегаполиса) и Минской области. Только в одном регионе падение более существенное, а в другом — относительно небольшое с учетом того, что после наступления Нового года, данные будут еще скорректированы.

Так самое серьезное падение рынка жилой загородной недвижимости отмечено в Минске — на 34,9% и в Брестской области — на 32,2%. Наибольшую стабильность продемонстрировали Минская область — минус 20,6%, и Гродненщина — минус 20,6%.

О том насколько сильно упал рынок говорит тот факт, что за последние три месяца в Минском районе было зафиксировано рекордно низкое количество сделок с премиальной недвижимостью (площадью более 200 кв.м.). Таких сделок сейчас в Минском районе регистрируется не более трех в месяц. И продается такая недвижимость опять же по рекордно низким ценам для сегмента. Например, двухэтажный особняк в Ждановичах на 325,6 кв.м. был продан в ноябре всего за 438,4 тыс. рублей. Самая же крупная сделка была зафиксирована в д. Раубичи, где двухэтажный коттедж на 309 кв.м. был продан за 611,5 тыс. долларов.

Крупной также можно назвать сделку по покупке дома в д. Липовая колода Колодищанского сельсовета, где особняк на 195,4 кв.м.. Он был продан за 307,5 тыс. долларов. Все остальные сделки с премиальной загородной недвижимостью заключались в диапазоне 200−240 тыс. долларов.

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