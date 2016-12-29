В компании порта Усть-Луга в Петербурге прошли обыски
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис управляющей компании порта «Усть-Луга» в
«В отношении компании “Усть-Луга” идут
По словам Почуева, следственные мероприятия инициированы ФСБ. Он не уточнил, в рамках какого дела они проводятся.
Однако собеседник РБК в таможенных кругах рассказал, что речь идет о проверке, которая проводится на
По данным «Фонтанки», председатель совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит задержан в качестве подозреваемого. Издание также сообщает, что Дзержинский суд инициировал арест Израйлита. По данным «Фонтанки», ему вменяют хищения на 1,5 млрд. руб., выделенных на порт. По версии следствия, указывает издание, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы. Официальной информации по этому поводу нет.
Адвокат Израйлита Александр Почуева, отвечая на вопрос РБК о задержании его подзащитного, сказал, что он не может подтвердить эту информацию.
«Я, как адвокат ОАО “Компания Усть-Луга”, не могу подтвердить данную информацию [о задержании Израйлита]. Достоверной информации, подлежащей разглашению по данному факту, у стороны защиты не имеется», — сказал он.
Порт Усть-Луга — один из основных портов Санкт-Петербурга. Он находится в Лужской губе Финского залива вблизи поселка Усть-Луга.
Мощность этого порта составляет 180 млн т различных грузов в год.
«Компания Усть-Луга» создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике торгового порта
Экспортные терминалы в
По данным «СПАРК-Интерфакс», 23,06% «Компании Усть-Луга» принадлежит зарегистрированной в Лихтенштейне Investport Holding Establishment, 20,99% — Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом.