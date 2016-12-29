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02:29 (мск), источник: РБК

В компании порта Усть-Луга в Петербурге прошли обыски

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в штаб-квартиру управляющей компании порта «Усть-Луга» в Санкт-Петербурге. Источники РБК сообщили, что их интересуют потоки контрабанды.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис управляющей компании порта «Усть-Луга» в Санкт-Петербурге, ​ рассказал «Интерфаксу» адвокат Александр Почуев.

«В отношении компании “Усть-Луга” идут оперативно-следственные мероприятия, которые уже не первый раз проходят в компании», — сказал он.

По словам Почуева, следственные мероприятия инициированы ФСБ. Он не уточнил, в рамках какого дела они проводятся.

Однако собеседник РБК в таможенных кругах рассказал, что речь идет о проверке, которая проводится на северо-западном направлении. Оперативников ФСБ интересуют потоки контрабанды, отметил источник.

По данным «Фонтанки», председатель совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит задержан в качестве подозреваемого. Издание также сообщает, что Дзержинский суд инициировал арест Израйлита. По данным «Фонтанки», ему вменяют хищения на 1,5 млрд. руб., выделенных на порт. По версии следствия, указывает издание, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы. ​ Официальной информации по этому поводу нет.

Адвокат Израйлита Александр Почуева, отвечая на вопрос РБК о задержании его подзащитного, сказал, что он не может подтвердить эту информацию.

«Я, как адвокат ОАО “Компания Усть-Луга”, не могу подтвердить данную информацию [о задержании Израйлита]. Достоверной информации, подлежащей разглашению по данному факту, у стороны защиты не имеется», — сказал он.

Порт Усть-Луга — один из основных портов Санкт-Петербурга. Он находится в Лужской губе Финского залива вблизи поселка Усть-Луга.

Мощность этого порта составляет 180 млн т различных грузов в год.

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«Компания Усть-Луга» создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике торгового порта Усть-Луга. Компания является инициатором и девелопером проекта «Комплексное развитие морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории», включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-западного федерального округа, утвержденный постановлением правительства от 07.02.2012 года.

Экспортные терминалы в Усть-Луге есть у «Сибура», Global Ports, UCL Владимира Лисина, «Еврохима» Андрея Мельниченко и «Европейского серного терминала» Александра Жукова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 23,06% «Компании Усть-Луга» принадлежит зарегистрированной в Лихтенштейне Investport Holding Establishment, 20,99% — Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом.

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