В компании порта Усть-Луга в Петербурге прошли обыски

«В отношении компании “Усть-Луга” идут оперативно-следственные мероприятия, которые уже не первый раз проходят в компании», — сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис управляющей компании порта «Усть-Луга» в Санкт-Петербурге, ​ рассказал «Интерфаксу» адвокат Александр Почуев.

По словам Почуева, следственные мероприятия инициированы ФСБ. Он не уточнил, в рамках какого дела они проводятся.

Однако собеседник РБК в таможенных кругах рассказал, что речь идет о проверке, которая проводится на северо-западном направлении. Оперативников ФСБ интересуют потоки контрабанды, отметил источник.

По данным «Фонтанки», председатель совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит задержан в качестве подозреваемого. Издание также сообщает, что Дзержинский суд инициировал арест Израйлита. По данным «Фонтанки», ему вменяют хищения на 1,5 млрд. руб., выделенных на порт. По версии следствия, указывает издание, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы. ​ Официальной информации по этому поводу нет.

Адвокат Израйлита Александр Почуева, отвечая на вопрос РБК о задержании его подзащитного, сказал, что он не может подтвердить эту информацию.

«Я, как адвокат ОАО “Компания Усть-Луга”, не могу подтвердить данную информацию [о задержании Израйлита]. Достоверной информации, подлежащей разглашению по данному факту, у стороны защиты не имеется», — сказал он.