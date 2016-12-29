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03:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Два дома для железнодорожников сдали в Хабаровском крае

В рабочем поселке Октябрьский в эксплуатацию сдали два дома для железнодорожников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Источник: Reuters

Квартиры получили 54 семьи. Владельцами 40 из них стали работники локомотивного хозяйства, пяти — дирекции инфраструктуры, четырех — дирекции управления движением, трех — регионального центра связи. В двух квартирах будут жить работники восстановительного поезда.

В торжественной церемонии, посвященной завершению строительства, приняли участие руководители Дальневосточной железной дороги, представители администрации Ванинского района и поселка Октябрьский. Ключи от нового жилья железнодорожникам вручил заместитель начальника ДВЖД по кадрам и социальным вопросам Валерий Тюленев.

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