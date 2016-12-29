Два дома для железнодорожников сдали в Хабаровском крае
В рабочем поселке Октябрьский в эксплуатацию сдали два дома для железнодорожников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В рабочем поселке Октябрьский в эксплуатацию сдали два дома для железнодорожников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Квартиры получили 54 семьи. Владельцами 40 из них стали работники локомотивного хозяйства, пяти — дирекции инфраструктуры, четырех — дирекции управления движением, трех — регионального центра связи. В двух квартирах будут жить работники восстановительного поезда.
В торжественной церемонии, посвященной завершению строительства, приняли участие руководители Дальневосточной железной дороги, представители администрации Ванинского района и поселка Октябрьский. Ключи от нового жилья железнодорожникам вручил заместитель начальника ДВЖД по кадрам и социальным вопросам Валерий Тюленев.