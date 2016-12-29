Новосибирск получил новые междугородние автобусы
Из Новосибирска в Казахстан пассажиров будут перевозить на новых автобусах. Сегодня парк междугороднего транспорта пополнили китайскими машинами. Чем они лучше отечественных?
Из Новосибирска в Казахстан пассажиров будут перевозить на новых автобусах. Сегодня парк междугороднего транспорта пополнили китайскими машинами. Чем они лучше отечественных?
Такого комфортного автобуса в распоряжении Анатолия Николаевича не было никогда. Много лет возил пассажиров на отечественном Нефазе.
Анатолий Петрукович, водитель междугороднего автобуса: «Уровень комфорта по электронике и всему оснащению больше, чем в старом был автобусе. Хотя и в том всё работало, но здесь побольше функций. Хотя ещё полностью не изучили».
Обнаружил водитель и спальное место… в багажнике.
Автобус — китайский. В Новосибирск уже привезли 7 таких — прямо с завода, по железной дороге. В салоне 49 пассажирских мест. Кондиционеры, телевизоры и удобные кресла.
Максим Шевченко, корреспондент: «Если едут рядом два габаритных пассажира, то с помощью специальной кнопки можно отодвинуться в сторону на десять сантиметров. Мешать пассажиры друг другу точно не будут».
Выбирали придирчиво — из российских, европейских и китайских марок. Победили машины из Поднебесной.
Анатолий Локоть, Мэр Новосибирска: «Мы исходим прежде всего из экономических условий. Соотношение
Новые автобусы уже поставили на учёт. Готовят к выходу на линию. Регулярные рейсы начнут выполнять с января. А через месяц парк пополнится ещё одиннадцатью такими же машинами, которые будут ходить в соседние сибирские города. Развитие транспортной сферы — в приоритете на 2017 год.