Новосибирск получил новые междугородние автобусы

Анатолий Петрукович, водитель междугороднего автобуса: «Уровень комфорта по электронике и всему оснащению больше, чем в старом был автобусе. Хотя и в том всё работало, но здесь побольше функций. Хотя ещё полностью не изучили».

Такого комфортного автобуса в распоряжении Анатолия Николаевича не было никогда. Много лет возил пассажиров на отечественном Нефазе.

Автобус — китайский. В Новосибирск уже привезли 7 таких — прямо с завода, по железной дороге. В салоне 49 пассажирских мест. Кондиционеры, телевизоры и удобные кресла.

Максим Шевченко, корреспондент: «Если едут рядом два габаритных пассажира, то с помощью специальной кнопки можно отодвинуться в сторону на десять сантиметров. Мешать пассажиры друг другу точно не будут».

Выбирали придирчиво — из российских, европейских и китайских марок. Победили машины из Поднебесной.

Анатолий Локоть, Мэр Новосибирска: «Мы исходим прежде всего из экономических условий. Соотношение цена-качество. Именно с этими параметрами мы подходили. Мы взяли кредит серьёзный очень, мы — это муниципалитет города Новосибирска, для того, чтобы получить эту технику. И надеемся, что она в короткое время окупит себя и даст результаты».

Новые автобусы уже поставили на учёт. Готовят к выходу на линию. Регулярные рейсы начнут выполнять с января. А через месяц парк пополнится ещё одиннадцатью такими же машинами, которые будут ходить в соседние сибирские города. Развитие транспортной сферы — в приоритете на 2017 год.