Донской: Только две компании подали заявки на месторождение Сухой Лог в Приангарье

Заявки на участие в аукционе на разработку одного из крупнейших золоторудных месторождений Сухого Лога в Иркутской области подали только компании «СЛ Золото» (СП «Ростеха» и «Полюса») и «Золото Бодайбо», прием заявок завершен, сообщил журналистам глава Минприроды России Сергей Донской. Аукцион назначен на 26 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РИА Новости».

«Заявки на участие в аукционе на Сухой Лог подали две компании, которые ранее заключили договоры задатка с Роснедрами. Залог в размере 8,5 млрд рублей от каждой компании поступит в бюджет в первой половине января», — сказал Сергей Донской.

Учредителями «СЛ Золото» стали АО «Полюс», входящее в ПАО «Полюс», и структура «Ростеха» — РТ-ГР. «Полюсу» принадлежит 51% в СП, «Ростеху» — 49%. ООО «Золото Бодайбо» создали бизнесмен Ибрагим Паланкоев, которого связывают с миллиардером Сулейманом Керимовым, и структура ВТБ.

Напомним, Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Об интересе к месторождению ранее заявляли «Полюс», ГК «Ростех», Polymetal, Nordgold, Kinross, «Высочайший».