Из Красноярска приостановили вылеты в Душанбе

Из красноярского аэропорта «Емельяново» на время приостановили вылеты в Душанбе (столица Таджикистана). Первый после продолжительного перерыва самолет вылетит из Красноярска только 24 января. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе международного аэропорта.

Другие же рейсы, запланированные на 3, 10 и 17 января, уже исключены из расписания. Примечательно, что похожая ситуация наблюдается не только в Красноярске. Самолеты перестали летать из Краснодара, Иркутска и Оренбурга. Отменять рейсы начал сам перевозчик «Сомон Эйр». Причины таких решений не уточняются.

По данным «РИА Новости», приостановка вылетов до Таджикистана связана с коммерческими интересами между некоторыми авиакомпаниями. При этом обе стороны намерены разрешить конфликт и уже в ближайшее время восстановить сообщения с партнерами.