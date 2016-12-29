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06:25 (мск), источник: VN.RU

Здание института ФСБ снесут и построят копию

Бывшее здание школы НКВД, ныне дом ФСБ, расположенный на Красном проспекте, 84 в Новосибирске, начали сносить. Закончить реконструкцию власти планируют к пятому февраля. Позже на этом месте построят точную копию старого строения.

Источник: VN.RU

Знаменитый «Дом ФСБ», расположенный по адресу Красный проспект, 84, начали сносить в Новосибирске. Заказчиком работ является управление капитального строительства ФСБ. Согласно планам, работы по реконструкции должны завершиться пятого февраля 2019 года.

Представитель субподрядчика ООО «РеалСтройИнвест-М» Евгений Макаров сообщил, что реконструкция здания предполагает его полный снос и возведение на этом месте точно такого же, сообщают Новосибирские Новости.

Справка

Официальное открытие здания состоялось в 1935 году, там разместилась Новосибирская межкраевая школа для подготовки оперативного состава территориальных органов госбезопасности. Уже к 1941 году она подготовила более полутора тысяч оперативных сотрудников.

После 1945 года перед школой была поставлена новая задача — подготовка специалистов для военной контрразведки. В декабре 1952 года произошла реорганизация со сменой наименования: средняя специальная школа № 311 МГБ СССР. Срок обучения был два года, в течение которого, наряду с чекистской подготовкой, предполагалось и освоение программы среднего юридического образования. Спустя 20 лет, школу вновь преобразовали в высшие курсы военной контрразведки КГБ при Совете Министров СССР. И, наконец, в 1995 году заведение переименовали в Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России.

Напомним, 28 декабря в Новосибирске начали сносить серый забор на площади Маркса, простоявший 11 лет.

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