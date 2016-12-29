Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга

Источник: РИА Новости

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Компания сообщает, что «Дальспецстрой» нарушает условия договора энергоснабжения, не производя своевременные расчеты с ПАО «ДЭК». «На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств по оплате электроэнергии достигла 17 миллионов рублей, в связи с чем гарантирующий поставщик в соответствии с действующим законодательством намерен усилить ранее введенные ограничительные санкции… Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО «ДЭК запланировал на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики направили уведомление об ограничении энергоснабжения на Восточном 15 декабря, тогда у «Дальспецстроя» не было оплачено электропотребление за ноябрь 2016 года.

«Однако денежные средства на счета ПАО “ДЭК” не поступили, и 26 декабря был введен режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия», — уточняет пресс-служба.