Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга

Компания сообщает, что «Дальспецстрой» нарушает условия договора энергоснабжения, не производя своевременные расчеты с ПАО «ДЭК».
«На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств по оплате электроэнергии достигла 17 миллионов рублей, в связи с чем гарантирующий поставщик в соответствии с действующим законодательством намерен усилить ранее введенные ограничительные санкции… Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО «ДЭК запланировал на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома», — говорится в сообщении.
Уточняется, что энергетики направили уведомление об ограничении энергоснабжения на Восточном 15 декабря, тогда у «Дальспецстроя» не было оплачено электропотребление за ноябрь 2016 года.
«Однако денежные средства на счета ПАО “ДЭК” не поступили, и 26 декабря был введен режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия», — уточняет пресс-служба.
В энергокомпании надеются, «что руководство “Дальспецстроя” и Роскосмоса найдет возможность осуществления расчетов в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать».
Комментариями представителей «Дальспецстроя» и Роскосмоса РИА Новости пока не располагает.
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.