Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Появилась запись переговоров пилотов, которые искали Ту-154
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ»
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Дочь депутата устроила разборку на выезде с парковки (видео)
Эксперты: какая кoлбаса наименее вредная
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
9Cкончалась Кэрри Фишер
10«В чем сила, брат?»
14События недели в фотографиях
07:27 (мск), источник: РИА Новости

Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) планирует с 9 января 2017 года усилить ограничение поставок электроэнергии на объекты «Дальспецстроя», в том числе ограничение могут затронуть объекты строящегося в Амурской области космодрома Восточный, сообщила в четверг пресс-служба «Амурэнергосбыт» (филиал ПАО «ДЭК»).

Источник: РИА Новости
Читайте также
Соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном получил четыре года тюрьмы

Компания сообщает, что «Дальспецстрой» нарушает условия договора энергоснабжения, не производя своевременные расчеты с ПАО «ДЭК».

«На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств по оплате электроэнергии достигла 17 миллионов рублей, в связи с чем гарантирующий поставщик в соответствии с действующим законодательством намерен усилить ранее введенные ограничительные санкции… Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО «ДЭК запланировал на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики направили уведомление об ограничении энергоснабжения на Восточном 15 декабря, тогда у «Дальспецстроя» не было оплачено электропотребление за ноябрь 2016 года.

«Однако денежные средства на счета ПАО “ДЭК” не поступили, и 26 декабря был введен режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия», — уточняет пресс-служба.

Читайте также
Выбор РИА Новости: «горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики

В энергокомпании надеются, «что руководство “Дальспецстроя” и Роскосмоса найдет возможность осуществления расчетов в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать».

Комментариями представителей «Дальспецстроя» и Роскосмоса РИА Новости пока не располагает.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.

Комментарии
2
А Б
Если бы не повальное воровство при строительстве космодрома, то деньги были бы.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Лысенко
От этого текста повеяло таким родным словом БАМ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Эрдоган может 'потопить' США в Сирии»
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Путин счел 2016 год сложнее 2015-го
Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился
СМИ: Две российские биатлонистки отстранены от соревнований
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Спорт
Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин. Как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, выступавшие на МЧМ?
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь