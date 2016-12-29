Авиапарк Приморья пополнился еще одним самолетом

Заключена сделка по приобретению в Приморский край еще одного воздушного судна. Самолет DHC-6 Twin Otter 400 станет третьим краевым самолетом, курсирующим по внутрирегиональным линиям. Об этом рассказал губернатор Владимир Миклушевский во время записи передачи «События года. Приморье — 2016» в эфире «ОТВ-Прим».

Самолет стал покупкой, совершенной вместе с Фондом развития Дальнего Востока. Его приобретение было согласовано с комиссией под руководством вице-премьера — Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.