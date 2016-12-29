В Красноярске арестовали партию «огуречных» лосьонов

На правобережье Красноярска у местного бизнесмена арестовали партию непищевой спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. Проверка проводилась накануне, 28 декабря.

В ходе инспекции в обороте организации «Завхоз», расположенной по ул. 60 лет Октября, выявили реализацию запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции — лосьон косметический «Огуречный» в количестве 18 единиц (объем каждой составил 83 мл). Было установлено, что содержание этилового спирта в лосьонах составляет свыше 25% объема готовой продукции. На лосьоны наложили арест.

В краевом ведомстве напомнили, что за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, предусмотрено административное наказание в виде штрафа (для юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения.

Напомним, после того как в Иркутской области произошло массовое отравление со смертельными исходами косметическим средством «Боярышник», в России на 30 дней был введен запрет на продажу подобных товаров. Отметим, в Иркутской области от отравления «Боярышником» скончались более 120 человек.