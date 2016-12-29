Проблемы с водоснабжением начались в Большом Луге Шелеховского района из-за долгов

Проблемы с водоснабжением возникли в конце декабря в поселке Большой Луг Шелеховского района из-за долгов за электроэнергию перед ресурсоснабжающей организацией. МУП «Стандарт», обслуживающее жителей Большого Луга водоснабжением, с февраля 2016 года накопило 800 тысяч рублей задолженности перед ООО «Иркутскэнергосбыт», из-за этого в населенном пункте начали отключать электроэнергию, питающую насосы колонок. Сейчас в поселке не работает 10 колонок из 28, без перебоев водоснабжение осуществляется только в социально значимых объектах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации пресс-службы «Иркутскэнергосбыт», сейчас МУП в Большом Луге ввело самоограничение режима потребления электроэнергии водонасосными колонками для снижения темпов роста задолженности за электроэнергию. Ограничения не введены в отношении водонасосных колонок, осуществляющих водоснабжение социально важных объектов — пожарных гидрантов, котельных, а также бюджетных организаций (школа, детский сад, школа искусств).

— Ситуация сложная, мы уменьшаем расходы. В МУПе сейчас сложная финансово-хозяйственная ситуация, произошел сбой. В ноябре сменился директор, была большая задолженность по зарплатам. Сейчас зарплаты выплатили, решаем вопрос с погашением задолженности по электроэнергии и водоснабжению. «Иркутскэнергосбыт» пошел нам навстречу, поэтому мы сейчас не ограничиваем водоснабжение садиков и школы. К сожалению, за пользование колонками у нас в поселке заключено всего 145 договоров, это семьи которые платят за водоснабжение. Остальные жители (всего население Большого Луга составляет 5,5 тысячи человек — ред.) не хотят заключать договоры, потому что у них во дворах домов есть свои скважины и колодцы, — рассказала корр. ИА IrkutskMedia замглавы Большелугского городского поселения Светлана Чуева.

Чиновник заверила, что работа с населением по заключению договоров в Большом Луге продолжится. Это позволит изменить ситуацию к лучшему. Все деньги из муниципалитета пойдут на погашение долгов.