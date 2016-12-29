В Башкирии предприятие задолжало работникам более 11 млн рублей зарплаты
Прокуратура Ленинского района города Уфы по обращению работников «Уфимского
Прокуратура Ленинского района города Уфы по обращению работников «Уфимского
Оказалось, предприятие не выплатило 764 работникам зарплату за октябрь этого года. Сумма долга составила 11,7 миллионов рублей, сообщает
По данному факту прокурор провел заседание с руководством предприятия. По итогам этого совещания было заведено административное дело по статье «совершение административного правонарушения, связанного с невыплатой заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» в отношении генерального директора. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Также в адрес руководства предприятия было вынесено представление о погашении долга. После прокурорского вмешательства работникам выплатили задержанную зарплату.