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07:53 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии предприятие задолжало работникам более 11 млн рублей зарплаты

Прокуратура Ленинского района города Уфы по обращению работников «Уфимского фанерно-плитного комбината» провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Оказалось, предприятие не выплатило 764 работникам зарплату за октябрь этого года. Сумма долга составила 11,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

По данному факту прокурор провел заседание с руководством предприятия. По итогам этого совещания было заведено административное дело по статье «совершение административного правонарушения, связанного с невыплатой заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» в отношении генерального директора. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Также в адрес руководства предприятия было вынесено представление о погашении долга. После прокурорского вмешательства работникам выплатили задержанную зарплату.

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