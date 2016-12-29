В Башкирии предприятие задолжало работникам более 11 млн рублей зарплаты

Оказалось, предприятие не выплатило 764 работникам зарплату за октябрь этого года. Сумма долга составила 11,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

По данному факту прокурор провел заседание с руководством предприятия. По итогам этого совещания было заведено административное дело по статье «совершение административного правонарушения, связанного с невыплатой заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» в отношении генерального директора. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Также в адрес руководства предприятия было вынесено представление о погашении долга. После прокурорского вмешательства работникам выплатили задержанную зарплату.