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08:30 (мск), источник: PROUFU.ru

Кроношпан планирует построить еще два завода под Уфой

ООО «Кроношпан Башкортостан» намерен вложить 26 млрд рублей на строительство еще двух деревообрабатывающих заводов, сообщил Интерфаксу генеральный директор компании Ардашер Курбаншо.

Источник: Reuters

На данный момент готовится к запуску завод по производству ДСП.

По словам гендиректора, завод по производству древесностружечных и древесноволокнистых плит в настоящее время работает в режиме пуско-наладки. Объем вложений на его строительство составил 14 млрд рублей. После выхода на производственную мощность предприятие сможет выпускать 800 тыс. куб ДСП в год с возможностью увеличения объема до 1 млн куб.

В структуре сбыта готовой продукции доля экспорта составит порядка 55%, планируется экспортировать в основном в страны Средней Азии и в Китай.

Как сообщил Ардашер Курбаншо, что 40% из общего объема запланированных на строительство второй и третьей очередей инвестиций — это собственные средства предприятия. Строительства в рамках запланированных новых заводов уже началось. Срок строительства каждой очереди составляет 1,5 года.

Ожидается, что мощность завода по выпуску ОСП составит около 500 тыс. кубометров, а МДФ — около 350 тыс. кубометров в год.

Напомним, ООО «Кроношпан Башкортостан» на территории республики работает с 2012 года — Правительство Башкирии и австрийская Kronospan Holdings East Limited в августе 2012 года подписали инвестиционное соглашение по строительству завода по деревообработке и производству древесностружечных и ламинированных плит в Уфимском районе.

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