Кроношпан планирует построить еще два завода под Уфой
ООО «Кроношпан Башкортостан» намерен вложить 26 млрд рублей на строительство еще двух деревообрабатывающих заводов, сообщил Интерфаксу генеральный директор компании Ардашер Курбаншо.
ООО «Кроношпан Башкортостан» намерен вложить 26 млрд рублей на строительство еще двух деревообрабатывающих заводов, сообщил Интерфаксу генеральный директор компании Ардашер Курбаншо.
На данный момент готовится к запуску завод по производству ДСП.
По словам гендиректора, завод по производству древесностружечных и древесноволокнистых плит в настоящее время работает в режиме
В структуре сбыта готовой продукции доля экспорта составит порядка 55%, планируется экспортировать в основном в страны Средней Азии и в Китай.
Как сообщил Ардашер Курбаншо, что 40% из общего объема запланированных на строительство второй и третьей очередей инвестиций — это собственные средства предприятия. Строительства в рамках запланированных новых заводов уже началось. Срок строительства каждой очереди составляет 1,5 года.
Ожидается, что мощность завода по выпуску ОСП составит около 500 тыс. кубометров, а МДФ — около 350 тыс. кубометров в год.
Напомним, ООО «Кроношпан Башкортостан» на территории республики работает с 2012 года — Правительство Башкирии и австрийская Kronospan Holdings East Limited в августе 2012 года подписали инвестиционное соглашение по строительству завода по деревообработке и производству древесностружечных и ламинированных плит в Уфимском районе.