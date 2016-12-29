Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Эксперты заявили о новой версии гибели Ту-154, послушав пилотов
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Украинского политолога выгнали за отказ почтить жертв Ту-154
Шаг Савченко вызвал истерику в Киеве - СМИ
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
От новогоднего переедания можно умереть
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
12Умер Джордж Майкл
08:32 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области пенсии в январские праздники принесут вовремя

В Челябинской области доставка пенсий в январские каникулы будет производиться в обычном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Выплата январских пенсий начнется с 4 января 2017 года согласно графикам выплаты и режима работы организаций почтовой связи.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, за декабрь 2016 года все текущие пенсии выплачены.

Напомним, с 13 по 28 января 2017 года пенсионеры Челябинской области получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Пенсионеры, которые получают пенсию в этот период, получат пять тысяч рублей вместе с пенсией. Тем, кто пенсию доставляют с 3 по 12 число месяца, дополнительную выплату принесут домой с 13 по 28 января.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Адреса и номера телефонов горячей линии территориальных управлений ПФР размещены на сайте ПФР во вкладке «ОПФР по Челябинской области» в разделе «Контакты и адреса» — «Структура-отделения».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ПРОГНОЗ. Начало январских каникул в Челябинской области будет теплым
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Основные фрагменты разбившегося Ту-154 подняты на поверхность
Энергетики намерены обесточить космодром Восточный из-за долга
Топилин: около 15 млн трудоспособных россиян работают нелегально
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь