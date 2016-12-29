В Челябинской области пенсии в январские праздники принесут вовремя

Выплата январских пенсий начнется с 4 января 2017 года согласно графикам выплаты и режима работы организаций почтовой связи.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, за декабрь 2016 года все текущие пенсии выплачены.

Напомним, с 13 по 28 января 2017 года пенсионеры Челябинской области получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Пенсионеры, которые получают пенсию в этот период, получат пять тысяч рублей вместе с пенсией. Тем, кто пенсию доставляют с 3 по 12 число месяца, дополнительную выплату принесут домой с 13 по 28 января.