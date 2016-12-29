Перспективный на углеводороды участок Иркутской области изучает Росгеология

Росгеология проведёт комплексные геолого-геофизические работы на Северо-Наканновской площади, расположенной в Катангском районе Иркутской области. 9 декабря 2016 года пресс-служба АО «Росгеология», исследования пройдут в рамках государственного контракта, подписанного осенью с холдингом. Заказчиком выступают Центрсибнедра. В результате планируется выявить новые перспективные зоны нефтегазонакопления, произвести прогноз локальных структур в солевых и подсолевых комплексах нижнего кембрия, венда, рифея и приповерхностной части фундамента, выполнить сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов.

Северо-Наканновская площадь относится к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Специалисты уточнят модель геологического строения разреза осадочного чехла и глубинного структурно-тектонического плана южного склона Тунгусской синеклизы в зоне её сочленения с Непско-Ботуобинской антеклизой в пределах Северо-Наканновской площади с учётом данных бурения.

Итогом выполнения госконтракта должна стать оценка локализованных ресурсов углеводородов по категории Дл и разработка рекомендаций по постановке дальнейших поисково-оценочных работ.

Завершить реализацию проекта планируется к концу 2018 года. Непосредственно изучением площади будет заниматься дочернее общество Росгеологии — АО «Иркутскгеофизика».