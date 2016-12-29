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10:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минимущество Приангарья расторгнет договоры аренды с 68 владельцами павильонов

У них обнаружили нарушения при проверках в рамках режима ЧС.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство имущественных отношений Иркутской области откажется от договорных отношений с 68 арендаторами земельных участков, предоставленных под размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщил глава ведомства Владислав Сухорученко. Он также подчеркнул, что такое решение было принято в результате контрольных мероприятий в условиях ЧС. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Специалисты министерства проверили 105 участков с НТО на территории Ленинского района, где были установлены нарушения условий договоров у 33-х арендаторов, а также 110-ти участков на территории Свердловского района. Там выявлены нарушения у 35-ти арендаторов. В нестационарных торговых объектах осуществлялась реализация пива.

«Арендаторам будут направлены уведомления об отказе от договорных отношений, по истечении срока уведомления министерство обратится в суд с исками об освобождении земельных участков. Такое решение было принято при контрольных мероприятиях в рамках режима ЧС. Проверки касались НТО, расположенных в Иркутске на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», — отметил Владислав Сухорученко.

Также министерством для обращения в суд подготовлены материалы по расторжению 10-ти договоров аренды земельных участков под размещение НТО. Ранее в адрес арендаторов были направлены предупреждения о расторжении 16-ти договоров аренды земельных участков под размещение НТО.

Владислав Сухорученко отметил, что в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутска предусмотрено 1563 места. Она была утверждена постановлением администрации Иркутска. Министерству было передано 402 договора аренды земельных участков, госсобственность на которые не разграничена.

«Договоры аренды земельных участков, предоставленных под размещение НТО министерством не заключались, они были ранее заключены администрацией Иркутска. Затем передавались из мэрии города в Минимущество на основании решения Арбитражного суда по исполнительному производству в период с декабря 2014 по август 2015 года», — сказал министр.

В случае, если министерство выявляет неоднократные факты незаконной продажи алкогольной продукции, а именно два и более раза, ведомство прекращает договорные отношения с арендаторами.

Владислав Сухорученко пояснил, что министерство в соответствии с наделенными полномочиями не осуществляет контроль за реализацией алкогольной продукции на территории Иркутска. Факты незаконной алкогольной продукции поступают в министерство от соответствующих контролирующих органов, а именно от правоохранительных органов и структурных подразделений администрации города.

На протяжении 2015−2016 годы министерством на основании решений судов в принудительном порядке расторгнуто и снесено шесть НТО, на стадии исполнительного производства находятся материалы в отношении двух нестационарных торговых объектов.

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