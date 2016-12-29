Ремонт дороги «Пермь-Березники» обойдётся в 60 млн рублей

Заказчиком выступило КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Максимальная стоимость работ составила 60 млн 338 тыс. руб. Работы должны быть выполнены до 18 августа 2017 года.

Напомним, 26 сентября на портале госзакупок был опубликован протокол рассмотрения предложений участников конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации двух участков автомобильной дороги Пермь-Березники.

Заседание конкурсной комиссии состоялось 23 сентября 2016 года. Всего на рассмотрение были представлены заявки двух компаний: ООО «Пермская концессионная компания» и ООО «Региональная инфраструктурная компания».

Победителем стало ООО «Пермская концессионная компания» (создано ВТБ специально для этого проекта). В рамках заключенного соглашения концессионер возьмёт на себя часть расходов по реконструкции объекта в форме предоставления капитального гранта и выплаты концеденту в период эксплуатации объектов.