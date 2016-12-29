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10:22 (мск), источник: VLADNEWS

Ремонтные работы во Владивостокском цирке идут даже ночью

Строители завершают установку ярусов в зрительном зале и черновую отделку внутренних помещений.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Работы по капитальному ремонту Владивостокского цирка ведутся в две смены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Капитальный ремонт цирка идет и днем, и ночью, работы ведутся в две смены, и ракушка преображается на глазах. В зрительном зале завершается установка ярусов, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел. Смонтировано около 40 тонн металлических конструкций, теперь их заливают бетонным раствором. Как рассказали представители подрядчика, одновременно идут испытания новой манежной плиты. Задействованы две единицы тяжелой техники — автомобильный кран и бетономешалка общей массой 25 тонн, такой нагрузки на манеж не будет даже во время выступления слонов.

К Новому году выполнен основной объем черновой отделки помещений цирка, завершает работу и цех по изготовлению вентиляционных заготовок, из которых будет смонтирована новая система вентиляции. Кроме того, фасад Владивостокского цирка украсили контурной подсветкой, которая не только подчеркнула его новый облик, но и добавила шарма ночному городу.

Напомним, во Владивостокском цирке продолжается капитальный ремонт. Закрыв тёплый контур, в здании запустили новую отопительную систему и приступили к черновой отделке помещений. Строительные работы ведутся одновременно по всему объекту: в главном зале, вестибюле, фойе и других подсобных помещениях, на фасаде и прилегающей территории. В зрительном зале устанавливают детали ярусов под две тысячи новых кресел.

За год в здании полностью демонтировали старые конструкции, практически заново построили новый манеж, заменив деревянные перекрытия на бетонные опоры и усилив его промежуточной плитой, поменяли внутренние сети, смонтировали индивидуальный тепловой пункт. За время капремонта во Владивостокском цирке уложено 584 квадратных метра новой кровли, проложено более семи тысяч метров новых труб, установлены 114 новых оконных блоков и более двух тысяч квадратов новых витражей.

Отметим, капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года. Состояние здания, за 40 лет не видевшего капремонта, потребовало корректировки проектной документации и дополнительных работ — усиления несущих конструкций, а также перекладки наружных сетей тепло- и электроснабжения.

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