В Башкирии за год на строительство дорог направлено более 15 миллиардов рублей

«В начале планировалось затратить на строительство дорог только из республиканского бюджета порядка 11 миллиардов рублей, в течение года удалось увеличить эти средства, как за счет республиканских, так и за счет федеральных средств. В итоге мы затратили более 15 миллиардов рублей. Это только республиканские средства, — рассказал в прямом эфире БСТ Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов. — Кроме того, значительный объем средств был получен на содержание, развитие и реконструкцию федеральных дорог из федерального бюджета. Это позволило существенно улучшить ситуацию».

По словам Премьер-министра, фактически все основные проблемные дороги проинвентаризировали с участием Общероссийского народного фронта, зафиксировали их состояние и включили в план. После этого план реализовывался и уже осенью, опять же с широким привлечением общественности, обеспечили контроль того, в какой степени этот план был реализован.

«За один год привести в полном объеме нормативное состояние нам дороги, конечно, не удалось. Но составлен план, который предполагает, что в течение ближайших трех лет будут приведены в нормативное состояние самые крупные федеральные трассы — М-5, М-7, Уфа-Оренбург, — подчеркнул Рустэм Марданов. — В течение ближайших семи-восьми лет должны быть приведены в нормативное состояние республиканские межмуниципальные дороги. Для этого потребуется значительный объем строительства. В этом году мы активно работали не только над тем, как профинансировать из республиканского бюджета эти дороги, но и реализовать проекты государственно-частного партнерства при строительстве наиболее важных для республики дорог. Такие проекты подготовлены. Они сейчас проходят процедуру торгов и в 2017 году будут начаты».

Глава Кабмина уверен, что над дорогами придется поработать достаточно длительное время. В качестве примера того, как в дальнейшем предполагается работать, Рустэм Марданов привел Затонский мост.