В Башкирии за год на строительство дорог направлено более 15 миллиардов рублей
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Правительство Башкортостана в уходящем году интенсифицировало деятельность по строительству дорог.
УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Правительство Башкортостана в уходящем году интенсифицировало деятельность по строительству дорог.
«В начале планировалось затратить на строительство дорог только из республиканского бюджета порядка 11 миллиардов рублей, в течение года удалось увеличить эти средства, как за счет республиканских, так и за счет федеральных средств. В итоге мы затратили более 15 миллиардов рублей. Это только республиканские средства, — рассказал в прямом эфире БСТ
По словам
«За один год привести в полном объеме нормативное состояние нам дороги, конечно, не удалось. Но составлен план, который предполагает, что в течение ближайших трех лет будут приведены в нормативное состояние самые крупные федеральные трассы — М-5, М-7,
Глава Кабмина уверен, что над дорогами придется поработать достаточно длительное время. В качестве примера того, как в дальнейшем предполагается работать, Рустэм Марданов привел Затонский мост.
«Наиболее узкие места предполагаем “расшивать” таким образом — концентрируя там республиканские средства. На Затонский мост затрачено более трех миллиардов средств бюджета республики. Плюс, благодаря федеральной программе “Платон”, на финансирование строительства нам удалось привлечь от сбора платежей более одного миллиард», — рассказал