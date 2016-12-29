Мэрия Уфы пообещала расселить многоквартирный дом, жители которого снялись в музыкальном клипе
Мэрия Уфы пообещала расселить многоквартирный дом, жители которого снялись в музыкальном клипе.
Мэрия Уфы пообещала расселить многоквартирный дом, жители которого снялись в музыкальном клипе.
Уже много лет они живут в нечеловеческих условиях. Пол в некоторых местах прогнил, штукатурка на стенах осыпалась, а из крана течет только холодная вода.
В итоге решить коммунальную проблему люди решили с помощью музыки и интернета. И это, похоже, подействовало. Это необычное обращение к городским чиновникам, только за первый, неполный день набрало десятки тысяч просмотров.
Кроме музыкантов уфимской
Этот жилой дом в Уфе возвели больше 60 лет назад. С тех пор капитальный ремонт здесь не делали ни разу. Поэтому уфимские музыканты и решили снять здесь свой клип. Ведь все декорации готовы. Да и жильцы, с удовольствием, решили стать актерами. Разиля Ибрагимова живет в этом доме уже больше 20 лет. Но, говорит, что в последнее время, стала боятся: штукатурка падает, стены качаются, полы проваливаются.
Автор идеи клипа уфимский музыкант Харт Исхаков. Помочь жильцам дома, таким креативным способом, предложил именно он. Хотя, говорит, родственников и знакомых здесь у него не было. Просто очень хотелось помочь людям. И, похоже, это получилось. После клипа на песню «не молчи» промолчать не смогли и городские власти. Ролик стал популярным.
На проблему обратили внимание и депутаты государственной думы. Отправили запросы в мэрию и даже в прокуратуру. В итоге дом, признанный аварийным, решено расселить, как можно быстрее. Чтобы машинка катилась по комнате толкать ее не нужно. Трехлетний Марат это уже усвоил. А вот его маме то, что полы в одном месте выше, чем в другом, не нравится. Как и остальным соседям. В следующем году люди готовятся сняться в новом клипе. И в новом доме.