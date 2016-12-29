Мэрия Уфы пообещала расселить многоквартирный дом, жители которого снялись в музыкальном клипе.

Уже много лет они живут в нечеловеческих условиях. Пол в некоторых местах прогнил, штукатурка на стенах осыпалась, а из крана течет только холодная вода.

В итоге решить коммунальную проблему люди решили с помощью музыки и интернета. И это, похоже, подействовало. Это необычное обращение к городским чиновникам, только за первый, неполный день набрало десятки тысяч просмотров.