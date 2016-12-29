Капитальный ремонт Третьей продольной в Волгограде начнется в 2017 году

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, магистраль будет ремонтироваться в границах «шайбы» и выезда на Ростовскую трассу.

Отметим, что кроме нее в городе в 2017 году также будут отремонтированы Вторая продольная от тракторного завода до Мамаева Кургана, улицы Героев Сталинграда, Героев Тулы до выхода на Третью продольную, Краснознаменская, а также рокадная дорога, проезд Дорожников в районе московской трассы, мост через Волгу.

Кроме того, примерно 1 февраля 2017 года Правительство РФ представит Владимиру Путину проект строительства объездной дороги вокруг Волгограда.

На ремонт и строительство дорог в Волгограде власти планируют потратить в 2017 году 2 миллиарда рублей.