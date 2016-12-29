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09:52 (мск), источник: ТАСС

Топилин: около 15 млн трудоспособных россиян работают нелегально

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 15 млн самозанятых граждан России благодаря закону о налоговых каникулах смогут выйти из «серой зоны». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Источник: РИА "Новости"

«За них не уплачиваются взносы, соответственно, не учитываются пенсионные права. Таких людей — 15 миллионов. Это очень серьезный такой негативный фактор с точки зрения формирования будущих пенсионных прав, финансирования медицины, потому что все это выпадающие доходы», — сказал он.

По словам Топилина, важно дать возможность таким гражданам или предпринимателям, у которых работают такие люди, дать возможность выйти в легальное поле трудовой деятельности.

Закон о самозанятых

Совет Федерации в конце ноября одобрил закон, предусматривающий двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан после постановки на учет в налоговых органах. Под действие закона попадают три категории самозанятых россиян: няни и сиделки, репетиторы, а также граждане, работающие в сфере уборки и ведения домашнего хозяйства.

Согласно документу, самозанятые граждане по истечении этого периода должны будут определиться: они могут прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. При этом регионам было предоставлено право устанавливать иные виды услуг, доходы от которых будут освобождаться от НДФЛ. Для лиц, оказывающих такие услуги, также предусмотрено освобождение от уплаты страховых взносов. Освобождение от уплаты НДФЛ и страховых взносов установлено на 2017 и 2018 годы.

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