Мост в Кочковском районе капитально отремонтируют к осени
В селе Быструха Кочковского района приступили к капитальному ремонту моста. На проведение всех необходимых работ потребуется почти год.
В селе Быструха Кочковского района приступили к капитальному ремонту моста. На проведение всех необходимых работ потребуется почти год.
Мосту в центре Быструхи уже около 40 лет. Последний раз его частично ремонтировали десять лет назад. Сейчас пришло время для полной реконструкции. При обследовании переправы специалистами было сделано заключение, что опоры разрушаются. И уже предстоящего весеннего паводка мост мог бы не выдержать.
Сейчас ведется демонтаж старого моста и строится дополнительная объездная дорога. Строители спешат сделать временный проезд по мосту до начала
Сейчас на объекте заняты около 20 единиц техники. Работы не прекращают даже ночью.
— Работы ведутся в круглосуточном режиме. Техника вся современная, мастера и инженеры очень квалифицированные. Думаю, что
Деньги на ремонт, а это 46 миллионов рублей, будут выделены из областного бюджета. Согласно проекту, завершить реконструкцию моста планируют осенью будущего года.