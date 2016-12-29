Мост в Кочковском районе капитально отремонтируют к осени

Мосту в центре Быструхи уже около 40 лет. Последний раз его частично ремонтировали десять лет назад. Сейчас пришло время для полной реконструкции. При обследовании переправы специалистами было сделано заключение, что опоры разрушаются. И уже предстоящего весеннего паводка мост мог бы не выдержать.

Сейчас ведется демонтаж старого моста и строится дополнительная объездная дорога. Строители спешат сделать временный проезд по мосту до начала весенне-полевых работ.