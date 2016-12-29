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10:32 (мск), источник: VN.RU

Мост в Кочковском районе капитально отремонтируют к осени

В селе Быструха Кочковского района приступили к капитальному ремонту моста. На проведение всех необходимых работ потребуется почти год.

Мосту в центре Быструхи уже около 40 лет. Последний раз его частично ремонтировали десять лет назад. Сейчас пришло время для полной реконструкции. При обследовании переправы специалистами было сделано заключение, что опоры разрушаются. И уже предстоящего весеннего паводка мост мог бы не выдержать.

Сейчас ведется демонтаж старого моста и строится дополнительная объездная дорога. Строители спешат сделать временный проезд по мосту до начала весенне-полевых работ.

Сейчас на объекте заняты около 20 единиц техники. Работы не прекращают даже ночью.

— Работы ведутся в круглосуточном режиме. Техника вся современная, мастера и инженеры очень квалифицированные. Думаю, что каких-то сбоев и проблем не будет, — говорит глава Быструхинского сельского совета Геннадий Безруков.

Деньги на ремонт, а это 46 миллионов рублей, будут выделены из областного бюджета. Согласно проекту, завершить реконструкцию моста планируют осенью будущего года.

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