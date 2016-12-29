В «Нижновэнерго» сменилось руководство
В «Нижновэнерго» (нижегородский филиал «МРСК Центра и Приволжья») сменилось руководство. Об этом NewsNN сообщил источник в «Нижновэнерго».
В «Нижновэнерго» (нижегородский филиал «МРСК Центра и Приволжья») сменилось руководство. Об этом NewsNN сообщил источник в «Нижновэнерго».
Прежний директор Олег Шавин, возглавлявший филиал с 2008 года, с 27 декабря ушел этой должности по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности «Нижновэнерго» назначен Михаил Пилавов, который ранее работал заместителем председателя правительства Тверской области.
Источник в «Нижновэнерго» пояснил, что это системная ротация кадров. Назначение руководителя филиала произойдет после прохождения всех корпоративных процедур: утверждения кандидатуры в «МРСК Центра и Привожья» и в головной компании «Россети».
Екатерина Чичурина.