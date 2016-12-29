Таможня Приморья продолжает «охоту» за санкционными фруктами

Должностные лица Уссурийской таможни осуществляют контроль соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности запрета на ввоз в Россию санкционных товаров как самостоятельно, так и во взаимодействии с должностными лицами Россельхознадзора Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

С начала 2016 года в торговых точках Приморского края, расположенных в регионе деятельности Уссурийской таможни, представителями Россельхознадзора края было изъято и уничтожено 400 кг яблок производства Польши.

Помимо этого, в ноябре 2016 года должностными лицами Уссурийской таможни, сотрудниками ЛОВД на станции Уссурийск и должностными лицами Россельхознадзора осуществлены совместные мероприятия, направленные на выявление санкционных товаров, в результате которых было обнаружено 732 кг груш, страной происхождения которых явилась Польша.

Лица, располагающие сведениями о возможном ввозе, а также о фактах реализации в торговых точках, на оптовых базах продукции, включённой в Перечень, утверждённый постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778, могут обратиться в Уссурийскую таможню по нижеперечисленным адресам:

Уссурийская таможня, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 103. Дежурная служба 8 (4234) 33−61−76 , 8 (4234) 38−00−27 . «Телефон доверия» — 8 (4234) 32−05−16 .

Таможенный пост Арсеньевский, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5. Дежурная служба 8 (43627) 4−13−11.

Таможенный пост Лесозаводский, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Автомобилистов, 1. Факс 8 (42355) 96−9−85.

Таможенный пост ДАПП Полтавка, Приморский край, Октябрьский район, с. Полтавка. Дежурная служба 8 (43927) 5−57−26.

Таможенный пост ДАПП Турий Рог, Приморский край, Ханкайский район, с. Турий Рог. Дежурная служба 8 (42349) 97−8−25.

Таможенный пост Уссурийский, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, д. 17-Б. Факс 8 (4234) 33−08−67 .

Гродековский таможенный пост, Приморский край, п. Пограничный, ул. Ленина, 69. Дежурная служба 8 (43329) 23−9−93.

Таможенный пост МАПП Пограничный, Приморский край, п. Пограничный, ул. Ленина 69. Дежурная служба 8 (42345) 21−4−29.

Пограничный таможенный пост, Приморский край, п. Пограничный, ул. Вокзальная, 3А. 8 (42358) 43−5−2723622.

Таможенный пост Хасанский, Приморский край, Хасанский р-н, п. Краскино, ул. Ленина, 48 В. Дежурная служба 8 (44427) 3−07−90.