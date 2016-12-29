Полевские сироты получили подарок от Деда Мороза: ключи от квартир

В ходе торжественного мероприятия по случаю заселения заместитель главы города Ирина Кузнецова и начальник управления социальной политики Полевского Елена Медведева поздравили детей с новосельем, а ключи им вручил Дед Мороз.

Новосёлы, поблагодарив «дедушку» и региональные власти, отметили, что наличие детской площадки у дома — очень кстати: из 35 заселённых в дом сирот восемь уже имеют своих детей.

Напомним, что в прошлом году в Свердловской области ключи от новых квартир получили 443 ребёнка-сироты из 20 муниципалитетов.

Георгий Малания.