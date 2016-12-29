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10:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Полевские сироты получили подарок от Деда Мороза: ключи от квартир

На улице Победы в городе Полевском Свердловской области построен многоквартирный дом, в который заселены 35 детей-сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Свердловской области.

В ходе торжественного мероприятия по случаю заселения заместитель главы города Ирина Кузнецова и начальник управления социальной политики Полевского Елена Медведева поздравили детей с новосельем, а ключи им вручил Дед Мороз.

Новосёлы, поблагодарив «дедушку» и региональные власти, отметили, что наличие детской площадки у дома — очень кстати: из 35 заселённых в дом сирот восемь уже имеют своих детей.

Напомним, что в прошлом году в Свердловской области ключи от новых квартир получили 443 ребёнка-сироты из 20 муниципалитетов.

Георгий Малания.

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