СМИ: количество субсидируемых маршрутов из Екатеринбурга в 2017 году сократится до 3-х

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В 2017 году значительно сократится количество субсидируемых маршрутов из аэропорта Кольцово (Екатеринбург), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росавиации.

Так, в перечне маршрутов на следующий год значится только три направления из Екатеринбурга: в Калугу (один рейс в неделю), Липецк (два рейса в неделю) и Томск (три рейса в неделю). Все они софинансируются властями принимающих регионов. Ранее под субсидии попадали маршруты 16 городов, из них девять софинансировались Свердловской областью, еще три — совместно с другими регионами. Из списка субсидируемых исчезли маршруты в Белгород, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Сыктывкар, Пермь, Урай.

Аналогичная ситуация сложилась в Тюменской области, отмечает издание. В перечень субсидируемых попали пять направлений из Тюмени: в Омск, Стрежевой, Усинск, Томск, Уфу. В перечне 2016 года значится 12 маршрутов.

Вместе с тем, увеличилось количество субсидируемых рейсов из российских городов в города севера УрФО. Если в 2016 году субсидировались перелеты из четырех российских городов (Бугульма, Новосибирск, Пермь, Уфа) в четыре северных города (Нижневартовск, Сургут, Ноябрьск и Ханты-Мансийск), то в 2017 году планируется увеличить и географию полетов и количество рейсов. Так, планируется субсидировать рейсы из Казани, Красноярска, Норильска, Омска. В список «принимающих» городов попали Новый Уренгой и Салехард. Наиболее ощутимо планирует нарастить количество субсидируемых маршрутов Новосибирск. Если в 2016 году субсидировались только рейсы в Сургут, то в 2017 к ним добавятся Нижневартовск (четыре рейса в неделю), Новый Уренгой (два рейса в неделю), Ноябрьск (два рейса в неделю) и Ханты-Мансийск (один рейс в неделю). С Сургутом частота увеличится до пяти рейсов в неделю.

Как подчеркивает собеседник «Ъ», федеральная программа субсидирования призвана привлечь пассажиропоток на определенные направления и вывести их на самоокупаемость. «Как правило, она рассчитана на один-два года. Если за это время пассажиропоток на определенном направлении не формируется, то направление исключают из программы, маршрут закрывается», — объясняет эксперт. Он предположил, что, так как Екатеринбург был «среди пионеров в программе субсидий», часть маршрутов из списка субсидируемых в этом году (в первую очередь это касается северных регионов) перешли в разряд коммерческих, другие закрылись.

Он также добавил, что увеличение количества маршрутов из Новосибирска в города севера УрФО связано с соглашением авиакомпании «Сибирь» с региональными властями и приобретением новых самолетов. «Часть из них будет базироваться в новосибирском аэропорту Толмачево (входит в группу «Новапорт»). Это позволяет открыть много новых направлений и увеличить частоту существующих.