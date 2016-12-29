Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Появилось опровержение информации, касающейся упавшего Ту-154
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Дочь депутата устроила разборку на выезде с парковки (видео)
Эксперты: какая кoлбаса наименее вредная
Россия поставила мировой рекорд падения цен на жилье
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
14События недели в фотографиях
10:25 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Марданов назвал основные инвестпроекты Башкирии

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии начал реализовываться дополнительно целый кластер инвестиционных проектов. Они есть в промышленности, и прежде всего в ключевых наших отраслях и предприятиях. Об этом рассказал в прямом эфире БСТ Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов.

«Дополнительный объем более чем на 50 миллиардов рублей инвестиций предусмотрела акционерная компания “Башнефть”. Учитывая то, что сейчас сменился акционер, вместо государства акционером стала “Роснефть”, с которой у нас есть много совместных направлений, по которым ещё можно увеличить инвестиции. Мы надеемся, что эта сумма вырастет», — рассказал глава Кабмина.

По словам Премьер-министра, в республике продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты на предприятии «Газпром нефтехим Салават», которые начиная со следующего года будут вводиться в эксплуатацию. Очень крупные проекты в энергетике: строятся две крупные ТЭЦ. Одна из них в Затоне, ТЭЦ № 5 — «Интер РАО» строит ее — стоимостью более 25 миллиардов рублей и ТЭЦ «Новосалаватская». Есть крупные проекты в деревообработке — всем известный проект «Кроношпан». Первая очередь уже в ближайшее время должна быть введена в эксплуатацию, идут пусконаладочные работы, испытания. Кроме этого, поддержан крупный проект на Амзинском лесокомбинате, который должна реализовать компания «Башлеспром». И целый ряд других проектов. Очень большое количество их — в агропромышленном комплексе.

Рустэм Марданов рассказал, что по поручению Главы Башкортостана сейчас рассматривается вхождение республики непосредственно в проекты в качестве инвестора либо, предоставляя дополнительные формы поддержки, в форме залогового обеспечения. В качестве примера он привел проекты по строительству теплиц предприятием «Алексеевский».

«В сфере птицеводства это реконструкция и модернизация “Турбаслинских бройлеров”. По производству свинины несколько проектов, в которые мы также либо входим сами, либо берем на себя затраты по строительству и подведению инфраструктуры», — пояснил Рустэм Марданов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против РФ
Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния
Основная фаза операции на месте крушения Ту-154 завершена
Суд арестовал главу управляющей компании порта Усть-Луга
Топилин рассказал о налоговых каникулах для самозанятых граждан
Умерла мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер
Минздрав рассказал, с какими видами рака борется новый препарат
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
Тепловизор показал, как греются современные флагманы Эксперты сравнили уровень нагрева смартфонов, которые находятся на зарядке, и при этом ими продолжают пользоваться. Какое из топовых устройств оказалось самым горячим?
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь