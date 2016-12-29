Татарстан выполнил план по вводу жилья

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В этом году, согласно подсчетам Татарстанстата, в Республике Татарстан было введено 2 млн 406,5 тыс. кв. м жилья, что соответствует 100,2 процента от плана. Данные приводит пресс-служба Минстроя РТ на 28 декабря 2016.

Напомним, что программой строительства жилья на 2016 год было предусмотрен ввод в строй жилых домов общей площадью 2 млн 401 тыс. кв. м, в том числе по программе социальной ипотеки — 506,7 тыс. кв. м, многоквартирного инвестиционного жилья — 905,8 тыс. кв. м, малоэтажного жилищного строительства — 988,5 тыс. кВ.