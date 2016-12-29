На «социалку» регион получит из федеральной казны дополнительно 1 миллиард рублей

Принятый в регионе бюджет на 2017 год вырос на 10% за счет дополнительных 7,3 миллиардов рублей, выделенных федеральным центром на решение насущных вопросов и стратегических задач социально-экономического развития региона.

Из дополнительных средств 1 миллиард рублей будет направлен на финансирование социальной сферы. В первую очередь, на поддержку материнства и детства, как приоритетного направления долгосрочной стратегии развития региона. В частности, эти средства пойдут на выплаты пособий в связи с рождением ребенка, ежемесячные денежные выплаты родителям детей-инвалидов и другую адресную помощь семьям с детьми.

— То, что на социальную политику в региональном бюджете на 2017 год добавлено больше 1 млрд рублей, говорит о том, что очень сильно изменилось отношение к Волгоградской области на федеральном уровне, — отметила председатель думского комитета по труду социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина. — Благодаря усилиям главы региона установлены связи с различными комитетами и министерствами федерального значения. Наши программы, долгосрочная стратегия социально-экономического развития находят поддержку на федеральном уровне.

Около 12 миллионов рублей из средств федеральной поддержки будет выделено на профессиональное обучение и дополнительное профобразование безработных граждан, а также организацию временного трудоустройства несовершеннолетних.

Это позволит в два раза увеличить квоты на обучение безработных: более 4,4 тысячи человек смогут получить новую профессию. Помимо этого, на 96 человек больше сможет получить финансовую поддержку при организации собственного дела. Их общее число в будущем году составит 139 человек.

Также увеличится число подростков, которые смогут подработать во время каникул: работу получат свыше 9 тысяч учащихся вместо нынешних 7,6 тысячи.

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме более 40 млн рублей. Из них 17,5 миллионов — на предоставление путевок детям в санаторно-оздоровительные детские лагеря Волгоградской области с полной оплатой их стоимости, 22,5 миллиона — на частичную оплату путевок в областные специализированные профильные лагеря и смены.

Эксперты отмечают, что в нынешних непростых экономических условиях федеральная поддержка оказывается только сильным регионам, которые зарекомендовали себя и у которых есть перспективы роста и развития.