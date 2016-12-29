Еще 4 проблемных дома в Калининграде введены в эксплуатацию

Однако решения своих жилищных проблем ждут ещё порядка 600 обманутых дольщиков.

«В уходящем году правительство совместно с местными властями и другими партнёрами достигло значительного прогресса в решении проблем обманутых дольщиков и граждан, которые могли перейти в этот разряд. Так, были введены в эксплуатацию дома, в которых квартиры приобрели порядка 700 человек. Список проблемных объектов сократился с 21 позиции в начале года, до 7 домов по состоянию на текущий момент», — отметил временно исполняющий обязанности зампреда областного правительства Максим Федосеев.

Напомним, что в начале 2017 года будет введен в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новая Сельма», застройщик которой входил в холдинг «СУ-155». Как сообщалось ранее, региональным властям удалось добиться заключения под стражу нескольких должностных лиц, которые нарушили права дольщиков.