Правительство Хабаровского края: В регионе ожидается увеличение турпотока

«В предстоящий сезон навигации прогнозируется увеличение турпотока. Китайская сторона готова поднять его вдвое, если для этого будут созданы необходимые условия с нашей стороны. Замечу, что находясь в Хабаровске два дня, один гражданин КНР тратит за поездку в среднем 80 тысяч рублей», — рассказал Виталий Селюков.

Сейчас интенсивное развитие водного туризма в крае сдерживают несколько факторов. Среди них — отсутствие круизных судов и полноценного речного пункта пропуска через государственную границу. Эти и другие проблемы обсудили на совете. В числе мер поддержки въездного туризма в регионе рассматривалась возможность создания дополнительной кабины паспортного контроля. Отмечалось, что в этом случае график движения судов скорректируют, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.